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Дедушка Пэрис Хилтон лишил ее наследства

Все свое состояние он завещал благотворительным организациям.

Дедушка Пэрис Хилтон лишил ее наследства
Пэрис Хилтон. Фото: ImagePressAgency/face to face

Владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон скончался в возрасте 91 года в Лос-Анджелесе. Последние 30 лет он был главой гигантского семейного бизнеса, основанного еще сто лет назад. Однако, судя по всему, доходы от предприятия не принесут никакой прибыли его знаменитой наследнице Пэрис Хилтон. 

Сама внучка написала трогательные слова о Хилтоне в социальных сетях, назвав того «легендой». Бэррон отличался желанием помогать тем, кто в этом нуждается. По этой причине почти все свое состояние он завещал фонду имени Конрада Хилтона. Ровно так же когда-то поступил его отец. 

Журналисты предполагают, что решение оставить наследников без денег Бэррон принял, наблюдая за их поведением. В частности, Пэрис Хилтон прославилась страстью к вечеринкам и алкоголю. Она не раз нарушала закон и так и не смогла выйти замуж. Тем не менее, внучка отельного магната не переживает за отсутствие наследства и ни словом не обмолвилась о решении деда. 

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Дедушка Пэрис Хилтон лишил ее наследства
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