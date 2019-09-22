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В США умер дедушка Пэрис Хилтон

Сын основателя гостиничного бизнеса Hilton Баррон Хилтон скончался в возрасте 91 года

В США умер дедушка Пэрис Хилтон
Баррон Хилтон с внучкой Пэрис/фото: twitter.com/ParisHilton

В  США умер Баррон Хилтон — председатель, президент и главный исполнительный директор Hilton Hotels Corporation. Он скончался на 92 году жизни 19 сентября. Смерть наступила по естественным причинам.

Известная американская светская львица, актриса, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон является внучкой наследника гостиничного бизнеса. Ее отец Ричард Говард Хилтон — один из восьми детей Баррона. В соцсетях 38-летняя бизнесвумен выразила свои переживания по поводу смерти деда.

Пэрис Хилтон с дедом Бэрроном Хилтоном
Пэрис Хилтон с дедом Бэрроном Хилтоном/фото: twitter.com/ParisHilton

«Я глубоко опечалена смертью моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой. Провидец, гений, красавец, добряк. Он жил жизнью, наполненной свершениями и приключениями. Еще маленькой девочкой я воспринимала его как бизнесмена.

Я так благодарна что у меня был такой невероятный наставник. Я всегда хотела, чтобы он гордился мной. В последнем разговоре, который состоялся у нас  несколько дней назад, я рассказала ему, какое влияние он оказал на мою жизнь. Его дух, сердце и наследие будут жить во мне», — написала Пэрис.

Баррон Хилтон был деловым магнатом , филантропом и спортсменом. Он второй сын основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. И именно его отец выбрал своим преемником в семейном бизнесе. Баррон также был почетным председателем Фонда Конрада Н. Хилтона

 

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В США умер дедушка Пэрис Хилтон
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