В США умер дедушка Пэрис Хилтон

В США умер Баррон Хилтон — председатель, президент и главный исполнительный директор Hilton Hotels Corporation. Он скончался на 92 году жизни 19 сентября. Смерть наступила по естественным причинам.

Известная американская светская львица, актриса, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон является внучкой наследника гостиничного бизнеса. Ее отец Ричард Говард Хилтон — один из восьми детей Баррона. В соцсетях 38-летняя бизнесвумен выразила свои переживания по поводу смерти деда.

«Я глубоко опечалена смертью моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой. Провидец, гений, красавец, добряк. Он жил жизнью, наполненной свершениями и приключениями. Еще маленькой девочкой я воспринимала его как бизнесмена.

Я так благодарна что у меня был такой невероятный наставник. Я всегда хотела, чтобы он гордился мной. В последнем разговоре, который состоялся у нас несколько дней назад, я рассказала ему, какое влияние он оказал на мою жизнь. Его дух, сердце и наследие будут жить во мне», — написала Пэрис.

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Баррон Хилтон был деловым магнатом , филантропом и спортсменом. Он второй сын основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. И именно его отец выбрал своим преемником в семейном бизнесе. Баррон также был почетным председателем Фонда Конрада Н. Хилтона