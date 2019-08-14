Экс-жених Пэрис Хилтон сделал тату с гориллой в ее честь

Красавчик актер и самая гламурная блондинка Голливуда были невероятно красивой парой. Журналы выстраивались в очередь, чтобы предложить им совместную фотоссесию. Когда все шло как нельзя лучше, Крис сделал любимой предложение… Но светская львица буквально сбежала из-под венца. Брак всегда пугал Хилтон, вот и в тот раз свободолюбивая девушка не рискнула поменять статус.

Только вот если Пэрис горевала недолго и тут же забылась на многочисленных вечеринках, то Зилка до сих пор вспоминает большую любовь. На днях парень вывел с руки тату с ее именем, забив на этом же месте гориллу.

На рисунок Крис потратил больше шести часов времени и 1300 долларов. Парень сказал, что обезьяна всего-то его любимое животное. На удивление сообразительное, милое и мирное… Только вот звучит это совсем не убедительно.

Но Пэрис это, кажется, волнует мало. Жест бывшего та оставила без комментариев. Тем более, что ведет себя экс-бойфренд совсем не по-мужски, потребовав с расставанием вернуть даже помолвочное кольцо.