Сын принца Гарри получил африканское имя

Герцог Сассекский и его жена Меган Маркл проводят турне по Африке.

В эти дни принц Гарри и его супруга Меган Маркл совершают тур по африканским странам. Вместе с ними в поездку отправился четырехмесячный сын Арчи.

Семья принца прибыла в Кейптаун и большую часть поездок провела без малыша. Гарри и Меган посетили музей Кейптауна и Ньянгу вдвоем. При этом стало известно, что местные жители уже дали Арчи прозвище.

Оказалось, согласно древней традиции, существующей в ЮАР, долгожданным гостям всегда дают особые «местные» имена. Обычно их выбирают старшие женщины. Наследнику принца Гарри досталось имя Нцика — в переводе с языка косо оно означает «стержень силы».

В музее Кейптауна Гарри и Меган встретились с женщиной, которая когда-то видела саму Елизавету II. Она рассказала, что будущая правительница приезжала в город в 1947 году.