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Сын принца Гарри получил африканское имя

Герцог Сассекский и его жена Меган Маркл проводят турне по Африке.

Сын принца Гарри получил африканское имя
Принц Гарри. Фото: PPE/face to face

В эти дни принц Гарри и его супруга Меган Маркл совершают тур по африканским странам. Вместе с ними в поездку отправился четырехмесячный сын Арчи. 

Семья принца прибыла в Кейптаун и большую часть поездок провела без малыша. Гарри и Меган посетили музей Кейптауна и Ньянгу вдвоем. При этом стало известно, что местные жители уже дали Арчи прозвище. 

Меган Маркл наслаждается африканским вояжем
Меган Маркл наслаждается африканским вояжем. Фото: PPE/face to face

Оказалось, согласно древней традиции, существующей в ЮАР, долгожданным гостям всегда дают особые «местные» имена. Обычно их выбирают старшие женщины. Наследнику принца Гарри досталось имя Нцика — в переводе с языка косо оно означает «стержень силы». 

Меган Маркл и принц Гарри в Кейптауне
Меган Маркл и принц Гарри в Кейптауне. Фото: PPE/face to face

В музее Кейптауна Гарри и Меган встретились с женщиной, которая когда-то видела саму Елизавету II. Она рассказала, что будущая правительница приезжала в город в 1947 году. 

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Сын принца Гарри получил африканское имя
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