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Друг Меган Маркл вспомнил, как роман с принцем усложнял ее жизнь

Герцогиня до последнего старалась скрывать подробности отношений.

Друг Меган Маркл вспомнил, как роман с принцем усложнял ее жизнь
Фото: Globallookpress.com

Подробности личной жизни Меган Маркл продолжают оставаться самой желанной темой таблоидов. Когда-то начинающая американская актриса только мечтала о такой популярности, но очень скоро поняла, что известность может причинять большие неудобства.

Старый друг герцогини, актер Уэнделл Пирс вспомнил, как старательно Меган оберегала свою личную жизнь от СМИ. В то время актер работал с ней на одной съемочной площадке и они сильно подружились. В сериале «Форсмажоры» он исполнял роль ее отца.

Пирс рассказал People, как начиналась шумиха вокруг слухов о романе Меган и принца Гарри. Он также признался, что не воспринимал историю об их отношениях всерьез, однако вскоре изменил свое мнение.

Актер вспомнил, как однажды во время съемок партнер Маркл по сериалу сделал ей предложение и преподнес кольцо. В конце рабочего дня будущая герцогиня забыла снять бутафорское украшение и села с ним в машину вместе с Пирсом.

Он отметил, что обратил внимание подруги на это и попросил снять кольцо, ведь его обязательно бы заметили журналисты и раструбили о скорой свадьбе.

Стоит отметить, что после того, как Меган оставила киноиндустрию, Пирс сохранил ней теплые отношения. В день свадьбы он написал ей: «Мэгги, помни, что твой отец на экране всегда готов поддержать тебя во всем».

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Друг Меган Маркл вспомнил, как роман с принцем усложнял ее жизнь
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