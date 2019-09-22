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Меган Маркл и принц Гарри потратили 1500 долларов за ночь

Герцоги Сассекские не экономят на своем комфорте.

Меган Маркл и принц Гарри потратили 1500 долларов за ночь
Фото: Globallookpress.com

МеганМаркл и принц Гарри редко отказывают себе в чем-то. Стоит вспомнить хотя бы историю с ремонтом их особняка Фрогмор, который обошелся в 4 миллиона долларов.

Британцы крайне недовольны подобным поведением четы герцогов Сассекских и считают, что им необходимо помнить, откуда у них берутся деньги. Тем не менее, Меган и Гарри не готовы считать деньги и в очередной раз продемонстрировали это.

На минувших выходных пара отправилась в Рим на свадьбу подруги Миши Ноноо с нефтяным магнатом Майклом Хессом. Мероприятие было шикарным, в списке гостей также были принцесс Евгения и Беатрис, Кэти Перри и Орландо Блум, а также Джошуа Кушнер и Карли Клосс.

Остановились Меган и Гарри в роскошном отеле под названием Hotel Vilon в центре итальянской столицы. Одна ночь в этом заведении стоит 1500 тысячи долларов. Как сообщает Cosmopolitan, в день приезда пары узкая улица, на которой располагается отель, была заполнена полицейскими в штатском, а позже — лимузинами и папарацци.

Стоит напомнить, что это не самая большая сумма, которую чета Сассексов тратила на пребывание в отеле. Ведь еще в феврале Меган провела в Америке baby shower в пентхаусе, стоимость которого, как сообщается, составляла 75 000 долларов за ночь.

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Меган Маркл и принц Гарри потратили 1500 долларов за ночь
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