ЗВЕЗДЫ

Эмин показал танец своей девятимесячной дочери

Певец разместил в соцсети забавное видео с участием маленькой Афины.

Эмин показал танец своей девятимесячной дочери
Эмин Агаларов. Фото: Олег Золото/КП

Эмин Агаларов часто радует подписчиков забавными фото и видео своей младшей дочери. Напомним, певец стал отцом в четвертый раз в конце прошлого года. Сейчас Афине уже 9 месяцев, и, судя по всему, девочка с пеленок пошла по стопам отца. 

На видео, которое Эмин опубликовал в своем Instagram, девочка лежит на кровати и забавно двигается в ритм песни, которую включил ее отец. Ролик певец сопроводил текстом на английском языке: Special love moves from my little daughter! («Особенные движения любви от моей прекрасной дочери!»)

Подписчики Эмина ответили на пост словами восхищения. «Такая милашка», «Прелестюшечка», «Музыкальная доча», — написали они. Среди тех, кто отреагировал на видео, были и звезды. Например, Александр Буйнов написал: «Ну, это явно от папы». «Так рано?» — высказал удивление продюсер Иосиф Пригожин. А Светлана Лобода и Александр Ревва отреагировали одобряющими смайликами. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Instagramвидеодети звездЗвездные детимузыкатанцыЭминЭмин Агаларов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эмин показал танец своей девятимесячной дочери
Интересно?
Поделись с друзьями: