Эмин показал танец своей девятимесячной дочери

Эмин Агаларов часто радует подписчиков забавными фото и видео своей младшей дочери. Напомним, певец стал отцом в четвертый раз в конце прошлого года. Сейчас Афине уже 9 месяцев, и, судя по всему, девочка с пеленок пошла по стопам отца.

На видео, которое Эмин опубликовал в своем Instagram, девочка лежит на кровати и забавно двигается в ритм песни, которую включил ее отец. Ролик певец сопроводил текстом на английском языке: Special love moves from my little daughter! («Особенные движения любви от моей прекрасной дочери!»)

Подписчики Эмина ответили на пост словами восхищения. «Такая милашка», «Прелестюшечка», «Музыкальная доча», — написали они. Среди тех, кто отреагировал на видео, были и звезды. Например, Александр Буйнов написал: «Ну, это явно от папы». «Так рано?» — высказал удивление продюсер Иосиф Пригожин. А Светлана Лобода и Александр Ревва отреагировали одобряющими смайликами.