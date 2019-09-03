ЗВЕЗДЫ

Дакота отказалась от щедрого предложения Эмина Агаларова

Певец и бизнесмен предлагал девушке сыграть главную роль в фильме «Жара».

Дакота отказалась от щедрого предложения Эмина Агаларова
https://www.instagram.com/ritadakota/

В последнее время экс-спутница Влада Соколовского, 29-летняя Рита Дакота, уделает почти все свободное время воспитанию дочери Мии.

Девушка настолько увлеклась ролью мамы, что отказалась даже от предложения Эмина Агаларова. А певец предложил ей главную роль в своем новом фильме «Жара».

Премьера ленты прошла в кинотеатре «Октябрь». Главная героиня фильма — певица, а потому участие Риты было вполне логичным. Однако Дакота посчитала, что эта роль, скорее, для профессиональной актрисы, нежели для нее.

В итоге главную женскую роль в картине сыграла звезда «Отеля Элеон» Диана Пожарская. Надо заметить, что Пожарская с ролью справилась блестяще. Более того, звезда экрана сама исполнила все вокальные партии. Ну а Рите разве что оставалось посетить мероприятие в качестве звездной гостьи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

«Жара»Влад Соколовскийкинотеатр «Октябрь»Рита ДакотаЭмин Агаларов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дакота отказалась от щедрого предложения Эмина Агаларова
Интересно?
Поделись с друзьями: