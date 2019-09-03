Дакота отказалась от щедрого предложения Эмина Агаларова

В последнее время экс-спутница Влада Соколовского, 29-летняя Рита Дакота, уделает почти все свободное время воспитанию дочери Мии.

Девушка настолько увлеклась ролью мамы, что отказалась даже от предложения Эмина Агаларова. А певец предложил ей главную роль в своем новом фильме «Жара».

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Премьера ленты прошла в кинотеатре «Октябрь». Главная героиня фильма — певица, а потому участие Риты было вполне логичным. Однако Дакота посчитала, что эта роль, скорее, для профессиональной актрисы, нежели для нее.

В итоге главную женскую роль в картине сыграла звезда «Отеля Элеон» Диана Пожарская. Надо заметить, что Пожарская с ролью справилась блестяще. Более того, звезда экрана сама исполнила все вокальные партии. Ну а Рите разве что оставалось посетить мероприятие в качестве звездной гостьи.