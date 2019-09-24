Встреча с фанатами: Ивлеева соберет своих подписчиков в Москве

Популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева собирается организовать встречу со своими подписчиками. Недавно девушка вспомнила, что она живет в Москве уже четыре года, и за это время ее аудитория выросла до 12,8 миллиона человек, но мероприятие с фанатами она проводила всего однажды. И вот, 1 октября звезда Интернета соберет своих поклонников в концертном зале «1930. MOSCOW». Опубликовав приглашение в Instagram, она пообещала, что эта встреча будет невероятной: на входе будет играть музыку диджей, а гостей будут снимать для влога Ивлеевой.

«Будут коктейли для взрослых и лимонад для маленьких. Более того, мы поставим тот самый разрисованный лифт из Agentshow 2.0, так что любой желающий сможет запилить фоточку с ним», — анонсировала Настя, добавив, что будет активно обниматься с подписчиками.

Напомним, 28-летняя Настя Ивлеева является одной из самых популярных Instagram-блогеров в России, а также ведущей телепередачи «Орёл и решка. Перезагрузка». Дважды входила в рейтинг 100 сексуальных женщин России, выпускает собственное шоу на YouTube. Недавно девушка сообщила, что вышла замуж за рэпера Элджея.

А вы бы сходили на фан-встречу с Настей Ивлеевой?