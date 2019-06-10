Настя Ивлеева отметила свое появление в журнале Forbes

Экс-ведущая «Орла и решки» выразила гордость за саму себя в посте на своей странице в Instagram.

Настя Ивлеева смогла покорить сердца аудитории как в телевизоре, так и в Сети. Она собрала почти 12 миллионов подписчиков в Instagram, создала популярное шоу в Youtube и объездила полмира в качестве ведущей «Орла и решки».

Ивлеева не скрывает, что рада своим успехам. Блогер начинала как мастер маникюра в деревне Колтуши. Теперь же ведущая вошла в число номинантов списка Forbes в рейтинге перспективных россиян моложе 30 лет. Недавно она исполнила собственную мечту и дала интервью известному изданию. «Хочу начать это утро с гордости за саму себя! И с благодарности к вам!» — написала в Instagram Настя Ивлеева.

Долгое время ныне популярный youtube-блогер мечтала работать на ТВ. Она пробовалась в разные проекты, в том числе и на роль ведущей в «Ревизорро». Но удача улыбнулась ей после звонка представителя «Орла и решки». Ивлеева не надеялась получить работу, а в итоге через несколько дней оказалась на Шри-Ланке со съёмочной командой.

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Несмотря на успех на телевидении, большую часть доходов Ивлеева получает от Instagram. В среднем её рекламный пост в этой соцсети стоит миллион рублей. В новом сезоне AgentShow в Youtube блогер планирует вводить по две рекламных интеграции, которые будут стоять от 800.000 рублей.

Съемки шоу обходятся Ивлеевой недешево – по 2 миллиона рублей за два выпуска. Телеканал «Пятница», где ведущая продолжает работать, заплатил за AgentShow столько, чтобы блогер могла оплатить хотя бы половину суммы для производства.