Вместо утяжелителей: Стоцкая показала, как весело заниматься йогой с дочерью

Все свободное время певица уделяет воспитанию двух детей — 8-летнего сына Александра и 2-летней дочери Веры. Как-то певица призналась, что даже на шоппинг научилась ходить с детьми.

С ними же звезда занимается и спортом. Будучи большой поклонницей йоги, Настя приучила к растяжкам и дочь. Теперь девочка каждое утро устраивается на коврике рядом с мамой. А когда хулиганит, забирается маме прямо на шею.

«Время йоги», — подписала снимок звезда.

Поклонников при этом привело в восторг, как хитро смотрит девчушка в камеру. Те уже поняли, что малышке в свои два годика с легкостью удается из родителей «веревки вить».

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На фото нет старшего сына певицы — Саши. Возможно, у мальчика были другие дела. Кстати, брат с сестрой очень дружны. И Саша уже во всем помогает девочке.

Напомним, Анастасия больше десяти лет счастлива в браке с ресторатором Сергеем, которому и подарила двух прекрасных детей. Недавно актриса и певица заявила подписчикам, что намерена вернуть свой дородовой вес. Видимо, йога — один из инструментов для этого.