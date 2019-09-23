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Степанченко объяснил, почему на время оставил жену и ребенка ради «Ленкома»

По словам актера, он был просто влюблен в этот театр.

Степанченко объяснил, почему на время оставил жену и ребенка ради «Ленкома»
Степанченко на время оставил жену и дочь/globallookpress.com

Актер Сергей Степанченко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову, почему на время оставил жену Ирину и дочь Екатерину и уехал из Сызрани в Москву в театр «Ленком».

Сергей Степанченко. Фото
Степанченко оставил семью ради «Ленкома»/globallookpress.com

Как сказал актер, его супруга – хороший человек, верный соратник, на которого всегда можно положиться. Она не могла его не отпустить в тот важный момент его жизни. Он служил на протяжении нескольких лет в Сызранском театре, где был местной звездой. Однажды режиссер сказал ему, что пора пробиваться наверх. Степанченко поехал в театр «Ленком».

«Я уехал от семьи, жены и дочери, потому что мечтает играть на сцене «Ленкома». Ира меня поддержала и отпустила. Я приехал, познакомился с Марком Захаровым. Затем прочитал со сцены рассказ Василия Шукшина «Верую». Потом взял гитару, и Марк Захаров сказал, что он мной доволен. Так я и заслужил место в «Ленкоме», — заявил актер.

При этом он прекрасно понимал, что в Сызранском театре все держится на нем, поэтому на время вернулся в этот город. Марк Захаров его поддержал и отпустил. После окончания гастролей спустя несколько месяцев Степанченко уже перебрался в Москву на постоянную основу.

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Тэги:

Борис КорчевниковВасилий ШукшинМарк ЗахаровПрограмма "Судьба человека"Сергей Степанченкотеатр
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Степанченко объяснил, почему на время оставил жену и ребенка ради «Ленкома»
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