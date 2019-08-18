Наталья Ветлицкая отметила юбилей в московском ресторане

Наталья Ветлицкая, которая больше 15 лет живет в Испании, прилетела в Москву, чтобы отметить в столице свой юбилейный день рождения. 17 августа певице исполнилось 55 лет. В Москве Ветлицкая встретилась с подругой, Светланой Бондарчук, в компании которой и отметила свой юбилей. Торжество прошло в одном из столичных ресторанов «Уголек». Видео с мероприятия разместил в профиле Instagram избранник Светланы Бондарчук, предприниматель Сергей Харченко.

«С днем рождения, Наташа В.», – подписал ролик бизнесмен.

В кадре гости исполнили песни Ветлицкой, а потом вынесли торт, декорированный свечками. Певица попробовала небольшой кусочек, так как она является сторонницей правильного питания и дорожит своей стройной фигурой.

Напомним, Светлана Бондарчук и Наталья Ветлицкая дружат более 30 лет. Их знакомство завязалось во время съемок клипа на песню «Посмотри в глаза», в котором снялась Бондарчук.

Наталья Ветлицкая закончила свою певческую карьеру в 2003 году, а в 2004 году переехала в Испанию, где родила дочь Ульяну, которой сейчас 15 лет. Звезда увлеклась крийя-йогой и занимается благотворительностью, не помышляя о возвращении на сцену.