Послесвадебное: Константин Богомолов заинтересовался тюремными татуировками

Режиссер ищет, где можно купить энциклопедию о них.

Самый эпатажный жених года, режиссер Константин Богомолов, ищет, где можно купить книгу, которую он считает невероятной. У одного своего знакомого театральный деятель увидел зарубежное издание «Энциклопедии русских криминальных татуировок». Сборник впечатлил супруга Ксении Собчак, и теперь он спрашивает у подписчиков в Instagram, видели ли они, чтобы эта книга где-нибудь продавалась.

В комментариях подписчики режиссера оставили немало вариантов, где можно купить данное издание. Некоторые даже предложили Константину привезти ему экземпляр из-за рубежа.

Остается понять, откуда у деятеля культуры такой интерес к криминальной жизни. Напомним, этим летом стало известно, что режиссер собирается снимать сериал об «ангарском маньяке» Михаиле Попкове. Продюсеры проекта даже ездили в тюрьму к убийце, чтобы погрузиться в нужную атмосферу. Возможно, именно для этого сериала Богомолову понадобились знания о криминальной эстетике. Сам он отмечал, что в данной картине будет исследовать темную сторону человеческой души.

А вы бы полистали такую книгу?