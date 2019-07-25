Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»

Константин Богомолов переживает взлет как в карьере, так и в личной жизни. Весной режиссер перестал скрывать роман с Ксенией Собчак – теперь пара открыто проводит отпуск вместе. Также Богомолова назначили худруком театра на Малой Бронной.

Окрыленный успехом, режиссер готовится к съемкам нового проекта. На этот раз Богомолов создаст сериал «Хороший человек». Мини-сериал расскажет о самом кровавом маньяке современности — Михаиле Попкова. Так называемый «ангарский маньяк» за 20 лет убил 81 человека.

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Чтобы погрузиться в нужную атмосферу, Константин Богомолов приехал в тюрьму к Попкову. Личное общение с убийцей, его родными и близкими, а также свидетелями преступлений помогли ему лучше понять, почему примерный семьянин стал маньяком.

«Стало понятно, что нужно снимать сериал не только и не столько про маньяка, сколько про современное общество и его патриархальную идеологию, которое и породило человека, посчитавшего возможным «судить» женщин за их поведение», — рассказала генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая «Комсомольской правде».

Конечно же, из Попкова не будут делать главного и тем более положительного героя. По словам Богомолова, в «Хорошем человеке» он будет исследовать темную сторону души. Похожий мотив он искал и в «Содержанках». Сериал стал его дебютной работой и принес режиссеру зрительский успех.