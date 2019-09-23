Лобода отметилась в коротком комбинезоне на благотворительном вечере в Милане

Светлана Лобода появилась на благотворительном ужине amfAR в Милане в кожаном комбинезоне. Ноги певицы украшали стильные туфли с зауженным носком.

Серебряный и черный цвета – излюбленные у певицы Светланы Лободы. Практически все ее концертные и вечерние наряды именно этих тонов. Не изменила себе звезда и на вечеринке в Италии, явившись на благотворительный вечер по сбору средств против СПИДа в маленьком черном комбинезоне из кожи и серебряно-черных туфлях. В руках она держала трендовую миниатюрную сумочку.

Отметим, что на красной дорожке светского мероприятия Лобода запечатлелась на фото не только с сумочкой, но и с бокалом какого-то напитка. Поклонники певицы обратили внимание на этот момент и сделали ей замечание в блоге: «Что-то в последнее время всегда со стаканом». Светлана не стала отмалчиваться и ответила на комментарий: «В первый раз».