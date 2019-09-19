«Мое счастье»: Лобода показала редкие фото с подросшими дочерьми

Как оказалось, у младшей наследницы артистки уже так сильно отрасли волосы, что мама делает ей хвостики.

Светлана Лобода в этом году побывала как минимум на трех свадьба. Летом она повеселилась на торжестве, которое организовала ее сестра в Киеве. Тогда певица, к слову, поймала букет невесты. А не так давно она стала звездой на свадьбе Ксении Собчак, где исполнила свои хиты, а спустя пару дней девушка отметилась еще и на бракосочетании Федра Бондарчука и Паулины Андреевой. Поклонники уверены, что настала очередь самой артистки идти под венец.

Однако Светлана о личной жизни не говорит. У нее подрастает дочка Евангелина от бывшего гражданского мужа Андрея Царя, а также малышка Тильда, которой в мае исполнился годик. Имя отца младшей девочки певица скрывает, но ходят слухи, что им является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Если Еву она показывает достаточно часто, то младшую кроху старается оберегать от общественности.

Но на днях Лобода решила устроить фотосессию прямо в аэропорту. Она предстала на снимках в белом костюме и солнцезащитных очках с белой оправой. Рядом с ней сидела старшая дочка, облаченная в футболку с принтом и бежевую юбку. На руках певицы сидела Тильда в костюме со смайликами. У девочки успела так сильно отрасти волосы, что мама сделал ей хвостик.

«Мои любимки, мое счастье», — написала Светлана.

Поклонники были рады видеть наследниц певицы. Они отметили, что младшая девочка сильно подросла. «Счастливая семья», «Какая Тильда большая, как же детишки быстро растут», «Ааа, ну просто нет слов, очень милые», «Света какая у тебя милая малютка на руках», «Красотки», «Какие лапочки, Тильда на маму похожа», — прокомментировали пост подписчики.

А вы как считаете, девочки похожи на свою маму?