Ковер-самолет: Виторган поделился оригинальным фото со своим сыном

Максим Виторган поделился со своими подписчиками очередной фотографией своего общего сына с Ксенией Собчак. На этот раз темой поста стал футбол. На фото, которое разместил актер, Платон лежит на ковре, украшенном разноцветными узорами. Максим рассказал, что это ковер его детства.

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«Он был для меня футбольным полем (в детстве многое было для меня футбольным полем). Я расставлял на нем шахматные фигуры-футболистов и разыгрывал ими чемпионат мира. Я помню, где стояли ворота. Откуда подавались угловые…» — вспоминает Виторган.

Актер также поделился историей, которая произошла накануне, пока он гулял с сыном по центру Москвы. Он рассказал, как шел вместе с Платоном мимо Белого дома и тот заметил, что здание похоже на корабль. По воспоминаниям Виторгана, именно эту фразу произнесла его мама, когда в 1979 году он с родителями проходил тут же. «Лето. Время идёт…» — подытожил актер.