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Ковер-самолет: Виторган поделился оригинальным фото со своим сыном

Попутно бывший муж Собчак рассказал историю из собственного детства.

Ковер-самолет: Виторган поделился оригинальным фото со своим сыном
Максим Виторган. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Максим Виторган поделился со своими подписчиками очередной фотографией своего общего сына с Ксенией Собчак. На этот раз темой поста стал футбол. На фото, которое разместил актер, Платон лежит на ковре, украшенном разноцветными узорами. Максим рассказал, что это ковер его детства. 

«Он был для меня футбольным полем (в детстве многое было для меня футбольным полем). Я расставлял на нем шахматные фигуры-футболистов и разыгрывал ими чемпионат мира. Я помню, где стояли ворота. Откуда подавались угловые…» — вспоминает Виторган. 

Актер также поделился историей, которая произошла накануне, пока он гулял с сыном по центру Москвы. Он рассказал, как шел вместе с Платоном мимо Белого дома и тот заметил, что здание похоже на корабль. По воспоминаниям Виторгана, именно эту фразу произнесла его мама, когда в 1979 году он с родителями проходил тут же. «Лето. Время идёт…» — подытожил актер. 

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Белый домМаксим ВиторганПлатон Виторгансын Платонфутбол
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Ковер-самолет: Виторган поделился оригинальным фото со своим сыном
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