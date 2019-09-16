Максим Виторган выложил архивное видео 27-летней давности

На кадрах актер объясняет, почему на нем рваные джинсы.

Максим Виторган поделился со своими подписчиками архивным видео, на котором ему 20 лет. Актер опубликовал в Instagram отрывок программы «Пока все дома» с Тимуром Кизяковым.

Ведущий поинтересовался, почему молодой человек одет в рваные джинсы. Как оказалось, огромная дырка на коленке модный тогда «варенок» — это не дань моде, и не самовыражение неформала. Она появилась естественным путем.

«Вы видите сейчас только половину моего тела, на самом деле я раза в два больше, а штаны раза в два меньше», — пошутил Максим, обращаясь к телезрителям. — «Поэтому, когда начинаешь в них активно двигаться, то материал выдерживает»,

Мама актера Алла Балтер сидела рядом и отметила, что ее сын вполне может надеть другие брюки.

« Да, хочу отметить, что другие брюки у меня есть», — уточнил Максим.

Подписчицы Виторгана заверили, что он как коньяк, с возрастом стал только лучше. Кроме того, многие вспомнили, как любили спектакли с Аллой Давидовной, и почтили ее память. Алла Балтер умерла 14 июля 2000 года.