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Максим Виторган показал, как «мучит» чужого ребенка

Актер опубликовал видео с репетиции новой роли. 

Максим Виторган показал, как «мучит» чужого ребенка
Максим Виторган/globallookpress.com

Максим Виторган — отец троих прекрасных детей, с которыми у него трогательные и доверительные отношения. В его Instagram часто появляются фотографии сыновей и дочери актера.

Но опубликованное последнее видео Максима сначало озадачило пользователей. На нем актер гладит по волосам белокурого мальчика лет семи, а потом сердито сжимает его волосы в кулак и слегка тянет. Судя по всему, мальчику не больно и он продолжает безмятежно улыбаться. 

«Иногда меня спрашивают, мол, зачем я решил быть артистом? Да затем, чтобы иметь возможность безнаказанно и за деньги мучить чужих детей. А не только своих — приплачивая и делая себе нервы!» — прокомментировал Виторган кадры.

Видео оказалось с репетиции новой роли. Как выяснилось, мальчика зовут Вова и он будет играть сына персонажа Виторгана. В увиденной нами сцене папа предлагает мальчику вместе написать пьесу,  «озвучить голос ребенка, показать его место в социуме» и злится, когда сын говорит «нет».

«Хоть не больно ему?», — переживают сердобольные пользователи.

«Бедный мальчик. Понятно, что это кино, все понарошку и ради искусства, но я бы своего сына не отдала бы на такие съемки », — призналась одна из подписчиц актера.

Напомним,  двое детей Виторгана от первого брака уже совсем взрослые. Старшей дочери Полине — 23 года, сыну Даниилу недавно исполнилось 19 лет.  Самому младшему сыну Максима от Ксении Собчак — Платону, — в ноябре исполнится три года. У его новой возлюбленной 28 летней Нино Нинидзе также растет сын от актера Кирилла Плетнева. Пара познакомила своих детей друг с другом на отдыхе в Греции.

 

 

 

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Максим Виторган показал, как «мучит» чужого ребенка
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