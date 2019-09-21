Максим Виторган показал, как «мучит» чужого ребенка

Максим Виторган — отец троих прекрасных детей, с которыми у него трогательные и доверительные отношения. В его Instagram часто появляются фотографии сыновей и дочери актера.

Но опубликованное последнее видео Максима сначало озадачило пользователей. На нем актер гладит по волосам белокурого мальчика лет семи, а потом сердито сжимает его волосы в кулак и слегка тянет. Судя по всему, мальчику не больно и он продолжает безмятежно улыбаться.

«Иногда меня спрашивают, мол, зачем я решил быть артистом? Да затем, чтобы иметь возможность безнаказанно и за деньги мучить чужих детей. А не только своих — приплачивая и делая себе нервы!» — прокомментировал Виторган кадры.

Видео оказалось с репетиции новой роли. Как выяснилось, мальчика зовут Вова и он будет играть сына персонажа Виторгана. В увиденной нами сцене папа предлагает мальчику вместе написать пьесу, «озвучить голос ребенка, показать его место в социуме» и злится, когда сын говорит «нет».

«Хоть не больно ему?», — переживают сердобольные пользователи.

«Бедный мальчик. Понятно, что это кино, все понарошку и ради искусства, но я бы своего сына не отдала бы на такие съемки », — призналась одна из подписчиц актера.

больше по теме Максим Виторган не будет платить алименты на сына Платона Стали известны подробности звездного развода и раздела имущества Собчак и ее бывшего мужа.

Напомним, двое детей Виторгана от первого брака уже совсем взрослые. Старшей дочери Полине — 23 года, сыну Даниилу недавно исполнилось 19 лет. Самому младшему сыну Максима от Ксении Собчак — Платону, — в ноябре исполнится три года. У его новой возлюбленной 28 летней Нино Нинидзе также растет сын от актера Кирилла Плетнева. Пара познакомила своих детей друг с другом на отдыхе в Греции.