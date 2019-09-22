Поклонники уличили Тимати в хвастовстве новым «айфоном»

Тимати опубликовал в Instagram фото с киской, но не с той, о которой часто поют рэперы. Милое животное с грустным взглядом растопило лед на сердце сурового музыканта. «Мистер Блэкстар» признался поклонникам, что раньше никогда не думал о том, что ему могут понравиться кошки, но эта красавица изменила его представления о любимых питомцах.

Популярный рэпер сфотографировался в обнимку с пушистой милашкой, но подписчики не поверили в его искренность. В комментариях многие написали, что артист на самом деле «понтуется» новым телефоном — iPhone 11, о котором сейчас мечтают многие любители навороченных гаджетов, в том числе и среди звезд шоу-бизнеса.

Напомним, что у Тимати скоро должен родиться второй ребенок. Беременная от него 23-летняя модель Анастасия Решетова недавно отметила, что малыш может появиться на свет в первых числах октября.

больше по теме Тимати пришел на день рождения мужа Ханны с беременной Решетовой Модель находится на девятом месяце, но продолжает посещать мероприятия.

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