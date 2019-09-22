ЗВЕЗДЫ

Поклонники уличили Тимати в хвастовстве новым «айфоном»

Рэпер показал фото с любимой кошечкой, но в центре кадра красовался дорогой телефон.

Поклонники уличили Тимати в хвастовстве новым «айфоном»
Подписчики не поверили в искренность Тимати. Фото: globallookpress.com

Тимати опубликовал в Instagram фото с киской, но не с той, о которой часто поют рэперы. Милое животное с грустным взглядом растопило лед на сердце сурового музыканта. «Мистер Блэкстар» признался поклонникам, что раньше никогда не думал о том, что ему могут понравиться кошки, но эта красавица изменила его представления о любимых питомцах.

Популярный рэпер сфотографировался в обнимку с пушистой милашкой, но подписчики не поверили в его искренность. В комментариях многие написали, что артист на самом деле «понтуется» новым телефоном — iPhone 11, о котором сейчас мечтают многие любители навороченных гаджетов, в том числе и среди звезд шоу-бизнеса.

Тимати
Поклонники Тимати решили, что артист рекламирует новый iPhone. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Напомним, что у Тимати скоро должен родиться второй ребенок. Беременная от него 23-летняя модель Анастасия Решетова недавно отметила, что малыш может появиться на свет в первых числах октября.

А вы тоже любите ненавязчиво продемонстрировать новые вещи?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

iPhoneiPhone 11кошкиновый айфонпитомцы звездТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Поклонники уличили Тимати в хвастовстве новым «айфоном»
Интересно?
Поделись с друзьями: