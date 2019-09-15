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Невеста Тимати призналась, что не хочет прощаться с беременностью

Анастасия Решетова родит наследника рэп-исполнителю через считанные недели.

Невеста Тимати призналась, что не хочет прощаться с беременностью
Анастасия Решетова Фото:globallookpress.com

23-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова вскоре впервые станет мамой. Модель будет рожать в одной из московских клиник. И чем ближе важный для нее день, тем чаще Решетова делится с поклонниками в Сети своими размышлениями.

Недавно Анастасия призналась, что ей трудно поверить в то, что уже совсем скоро «волшебный» период завершится.

«Как смириться с тем, что через считанные недели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании», — высказалась в социальной сети возлюбленная Тимати.

Модель не скрывает, что за предыдущие месяцы ее не раз мучили недомогания. Доходило до того, что Решетова и вовсе выкрикивала фразу: «Ну, скорее бы уже родить!». Но все неприятные моменты Анастасия быстро забывала.

«Понимаю, что лучше наслаждаться каждой минуткой, пока ещё одно сердечко бьется в тебе. Потом начнётся уже другая история, не менее волшебная, но другая», — добавила модель.

Новую публикацию в блоге Анастасия сопроводила своими свежими снимками. Несмотря на то, что девушка уже на девятом месяце беременности, она продолжает носить короткие обтягивающие платья. Оказалось, возлюбленная рэпера так и не приобрела одежду для будущих мам.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что роман Тимати и Решетовой – продуманный пиар-ход. Увидев подобные публикации в Интернете, Анастасия сразу же опровергла слухи.

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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьбеременностьТиматиТимати последние новости

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Невеста Тимати призналась, что не хочет прощаться с беременностью
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