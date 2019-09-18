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Анастасия Решетова назвала предполагаемую дату родов

Между тем, возлюбленная Тимати готова к тому, что малыш может появиться на свет даже на пару недель раньше срока.

Анастасия Решетова назвала предполагаемую дату родов
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Instagram

Анастасия Решетова в комментариях к своему последнему посту в Instagram сообщила, когда они с Тимати ждут прибавления в своем семействе. Вернее, не сообщила, а подтвердила догадку одной из подписчиц.

«ПДР (предполагаемая дата родов – Прим. ред.) не 13 октября?» — поинтересовались у Анастасии. «Как вы угадали?» — ответила на этот вопрос Решетова, сопроводив комментарий «рыдающим» смайликом.

Впрочем, она не исключила и то, что их с Тимати малыш родится на 38-39-ой неделе. «Можно и на 2 недели раньше ПДР родить. Как Всевышний распорядится. Можно и 1-го, и 7-го, и 13-го», — добавила она.

Ранее Анастасия призналась, что набрала за время беременности уже 13-14 килограммов. Она также заявила о том, что своего ребенка планирует кормить грудью.

Несмотря на то, что в соцсетях Тимати и его девушка демонстрируют самые нежные чувства, вокруг их романа долгое время ходили самые невероятные слухи. К примеру, о том, что у рэпера и модели нет никаких отношений и отцом ребенка Решетовой является другой мужчина. Анастасия очень негативно реагировала на подобные заявления, советуя злым языкам «не лезть в чужую семью».

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Анастасия Решетова назвала предполагаемую дату родов
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