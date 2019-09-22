Мадонна удивила даже преданных поклонников

На концерт певица явилась в необычном образе и вела себя странно.

Поклонники давно ждали, когда королева поп-сцены проведет очередной концерт. Поэтому объявление о выступлении в поддержку ее нового альбома Madame X стало настоящей сенсацией. Как выяснилось позднее, Мадонна появилась на сцене с большим опозданием и при этом не поспешила принести искренние извинения.

больше по теме Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы Американская звезда спустя месяц организовала съемки в том же месте, что и отечественная знаменитость.

Когда же началось выступление, певица продолжила удивлять зрителей. По словам очевидцев, прямо на сцене в перерывах между исполнением хитов она пила пиво и отпускала скабрезные шутки. Помимо этого зрители утверждают, что Мадонна периодически делала различные заявления и совершала недвусмысленные движения.

Спустя некоторое время после начала выступления Мадонна пригласила на сцену троих своих детей и предложила дочери высказаться на любую тему. Та сделала заявление в поддержку движения MeToo.

Тем не менее, мало кому из тех, кто не побывал на концерте, удалось увидеть хотя бы часть выступления. Все дело в том, что Мадонна запретила снимать видео на мобильные телефоны. Она объяснила это тем, что хочет «смотреть в глаза каждому зрителю».