В тренде: Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок

Американская поп-звезда Мадонна устроила большой костюмированный день рождения для своих приемных дочек — темнокожих двойняшек Стеллы и Эстер (певица удочерила их в 2017 году). Это была вечеринка в духе мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот». Девочки нарядились в костюмы главных героев шоу, и всё вокруг было стилизовано в красно-черные цвета божьей коровки.

А после праздника именинницы предстали в цветастых русалочьих хвостах, которые надеваются на ноги. В новом образе девочки устроили фотосессию у бассейна. Некоторые поклонники Мадонны оставили восхищенные комментарии под этими снимками в Instagram.

Добавим, что скоро у американских детей вполне может зародиться мода на эти хвосты. Особенно в свете заявления компании Disney, что она собирается снять фильм про русалочку Ариель с темнокожей актрисой в главной роли. Таковой заявлена 19-летняя протеже певицы Бейонсе — RnB-исполнительница Халли Бейли. Некоторые поклонники оригинальной «Русалочки» высказали недовольство этим решением, но толерантность в современном кино безоговорочно победила.

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А вы бы подарили своему ребенку такой русалочий хвост?