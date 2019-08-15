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60-летняя Мадонна села на шпагат в сетчатых чулках

Королева поп-музыки в очередной раз доказала, что она в отличной физической форме.

60-летняя Мадонна села на шпагат в сетчатых чулках
https://www.instagram.com/madonna/

Вслед за королевой шпагатов Анастасией Волочковой безупречную растяжку продемонстрировала и певица Мадонна. Блондинка не только доказала, что в свои 60 лет даст фору молодым, но и показала роскошную фигуру.

Так королева поп-сцены проделала «трюк», лежа на спине. Причем, в момент зарядки на девушке оказались сетчатые чулочки и микро-шортики. Дополнил образ шелковый топ в бельевом стиле.

К слову, в отличие от российской балерины на шпагат Мадонна села не забавы ради. Артистка готовится к новой программе Madame X. Чтобы удивить зрителей сложной хореографией девушка наняла даже персонального тренера Николь Винхоффер. Спортивный консультант разработала для певицы специальную программу тренировок, включающую в себя элементы пилатеса, классического балета. А для поддержания мышц в тонусе звезда занимается еще и восточными единоборствами.

Тренировки длятся по 6-8 часов. Певица не позволяет себе расслабиться даже в выходные.Кроме того, накануне шоу поп-икона полностью исключила из своего рациона вредную пищу, а также сахар. Артистка как-то призналась, что десерты делают ее «вялой» и отнимают силы.

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60-летняя Мадонна села на шпагат в сетчатых чулках
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