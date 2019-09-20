Водонаева продает дом уставших от московского климата родителей

Телеведущая поделилась планами семьи на переезд. По ее словам, родители захотели жить у моря.

Алена Водонаева сообщила своим поклонникам неожиданную новость: она решила продать дом своих родителей. Алена разместила на своей странице в Instagram совместную фотографию с мамой Ларисой и рассказала, что снимок был сделан на «волшебной кухне».

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Как рассказала Водонаева, ей жаль продавать дом, поскольку там все создавалось на долгие годы. Однако, по ее словам, родители захотели жить у моря, так им «надоел московский климат». Водонаева заявила, что называет свою семью «бременскими музыкантами» и переезжать им приходилось уже не раз.

Ведущая сообщила, что дом уже начали смотреть потенциальные покупатели. Водонаева добавила, что продолжает «династию бременских музыкантов» — сама она тоже намерена переехать. Алена не скрывает, что ей по душе Америка.