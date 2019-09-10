Алена Водонаева призвала «стареть красиво» без ботокса

37-летняя экс-участница «Дома-2», а ныне популярный блогер Алена Водонаева частенько советует девушкам «следить за собой» и быть королевой для своего мужчины…

Только вот злоупотреблять «уколами красоты», а уж тем более ложиться под нож пластического хирурга она считает плохой идеей. А все потому, что надо подумать и о старости! Ведь то, что мы делаем с лицом и кожей сейчас — «инвестиции» в будущее.

В своей новой колонке для портала «7 Дней» Водонаева восхитилась поступком 51-летней жены Филиппа Янковского отказаться от окрашивания волос и принять собственный седой цвет…

«На месте Оксаны я бы, конечно, отложила переход к натуральному серебристому. Все-таки седина гармоничнее смотрится с пожилым лицом, а Оксана не подходит под описание старой женщины. Но ее стремление достойно взрослеть я полностью поддерживаю», — заметила Алена.

А вот ботокс, напротив, по мнению красотки, превращает женщин в однотипных кукол.

«Хотелось бы, чтобы эпоха ботокса прошла, чтобы застывшие маски с одинаковыми губами и скулами вышли из моды», — заметила Алена. При этом теледива отметила, что произойти это может лишь тогда, когда естественная старость станет нормой, а не предметом осуждения.