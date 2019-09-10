Алена Водонаева заявила, что не вернется ни к одному из своих бывших

Теледива не верит, что «в одну реку можно зайти дважды».

После развода с Алексеем Косинусом, известным под псевдонимом Zeskullz, Алена все чаще вспоминает о первом муже — бизнесмене Алексее Малакееве. Ему теледива подарила сына Богдана.

Кроме того, со слов телеведущей, он оказался единственным человеком, которого она по-настоящему любила.

Вот поклонники и спросили красотку, не рассматривает ли возвращение к супругу. На что Алена категорически заявила, что это не ее вариант.

«У меня есть в жизни несколько принципов. Один из них — никогда не оглядываться назад. Никогда не возвращаться. Я не верю в такие камбеки», — отметила она.

Напомним, ранее Водонаева говорила, что абсолютна счастлива после расставания с Алексеем Косинусом, роман с которым продлился полтора года, и не торопится строить новые отношения.