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Алена Водонаева заявила, что не вернется ни к одному из своих бывших

Теледива не верит, что «в одну реку можно зайти дважды».

Алена Водонаева заявила, что не вернется ни к одному из своих бывших
https://www.instagram.com/alenavodonaeva/

После развода с Алексеем Косинусом, известным под псевдонимом Zeskullz, Алена все чаще вспоминает о первом муже — бизнесмене Алексее Малакееве. Ему теледива подарила сына Богдана.

Кроме того, со слов телеведущей, он оказался единственным человеком, которого она по-настоящему любила.

Вот поклонники и спросили красотку, не рассматривает ли возвращение к супругу. На что Алена категорически заявила, что это не ее вариант.

«У меня есть в жизни несколько принципов. Один из них — никогда не оглядываться назад. Никогда не возвращаться. Я не верю в такие камбеки», — отметила она.

Напомним, ранее Водонаева говорила, что абсолютна счастлива после расставания с Алексеем Косинусом, роман с которым продлился полтора года, и не торопится строить новые отношения.

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Алена Водонаева заявила, что не вернется ни к одному из своих бывших
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