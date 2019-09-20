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Виктория Лопырева показала, как сын учится стоять в планке

Модель поделилась любопытной фотографией малыша.

Виктория Лопырева показала, как сын учится стоять в планке
Виктория Лопырева. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Виктория Лопырева стала мамой чуть более полугода назад и с тех пор регулярно делиться снимками своего сына с поклонниками. Модель старается продемонстрировать каждое достижение Марка Лео. 

На этот раз Виктория опубликовала снимок малыша, который встал на четвереньки, будто выполняет спортивное упражнение. Фотографию на своей странице в Instagram Лопырева сопроводила такой подписью: «Марк Лео в планке стоит дольше, чем я». 

Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika/
Фото: https://www.instagram.com/lopyrevavika/

Виктория часто делится соображениями на тему воспитания детей и спрашивает совета у своих подписчиков. К примеру, недавно она интересовалась у родителей, чем те прикармливают малышей и поделилась собственным опытом. Добавив, что Марку Лео, к примеру, совсем не понравился вкус кабачков. 

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Виктория Лопырева показала, как сын учится стоять в планке
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