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Виктория Лопырева рассказала о своей системе питания

Благодаря ей модель уже много лет находится просто в прекрасной физической форме.

Виктория Лопырева рассказала о своей системе питания
Лопырева за здоровую систему питания/globallookpress.com

Модель Виктория Лопырева в Instagram рассказала о своей системе питания, которая позволяет ей находиться уже много лет в прекрасной физической форме. Посол чемпионата мира по футболу в России отметила, что она не приветствует никакие диеты. При этом после рождения ребенка ей удалось похудеть на десять килограммов. Как она выразилась, это произошло вовсе не благодаря здоровому образу жизни. Свою роль сыграл «свой образ жизни».

Модель отметила, что не любит разогретую еду. Исключение составляет мамин борщ. Со временем он настаивается и становится еще вкуснее. Не ест она и бесполезную еду. Исключение – мамина жареная картошка. Не в восторге Лопырева от творожка и кефира, который так любят модницы, сидящие на диетах. Ферменты, как она сказала, есть в супе и квашеной капусте.

Не травит себя Лопырева молоком из пакетов. Она считает, что там одна химия. «Идём дальше: минимизируем мясо (кстати, понижает вибрации) — приветствуется белок растительного происхождения: фасоль, хумус и всякое такое. Также можно морепродукты и белую рыбу, дикий рис, киноа, гречку, полностью исключены кофе и чай с танином и, конечно, сахар и соль. В рацион входит мой любимый авокадо, термически обработанные овощи, включая брокколи, сельдерей, пастернак, тыкву, а на десерт печёное яблоко, например, с тарталеткой из бездрожжевого теста», — заявила модель.

Она добавила, что на самом деле не противница диет. Но она все же за здоровую систему питания, которую выработала для себя сама.

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Виктория Лопырева рассказала о своей системе питания
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