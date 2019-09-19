Деревянко назвал причину, по которой долго не видится с женой и детьми

Актер отметил, что сильно любит свою работу, но в тоже время она отнимает все его свободное время.

43-летний актер не раз называл жену Дарью Мясищеву и двух дочерей, 8-летнюю Варвару и 4-летнюю Александру, главными «сокровищами» своей жизни… И все же есть причина, заставляющая Деревянко частенько с ними разлучаться.

Актер пожаловался, что любит свою профессию, но в тоже время именно она не дает ему полноценно насладиться семьей.

«Я конечно очень люблю свою работу, но, блин, из-за неё, совершенно не вижу своих любимых — жену и детей.. Люблю вас сильно и скучаю», — поделился Павел в Instagram.

Напомним, ранее он озвучивал мечту уехать на все лето семьей на Алтай. Именно там актер приобрел землю под строительство дома и надеется, что однажды сможет увезти домочадцев наслаждаться фантастическими видами и свежим воздухом.

А вот готовящуюся свадьбу на Бали звезда экрана, напротив, опроверг. Деревянко заметил, что ему и так неплохо живется с женой в гражданском браке и он, как и Дарья, не спешит что-то менять.