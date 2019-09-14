Павел Деревянко прокомментировал слухи о своей свадьбе на Бали

Пока, по словам артиста, ему и Дарье неплохо и без штампа в паспорте.

Недавний обладатель премии «Актер года GQ — 2019» Павел Деревянко живет вместе с Дарьей Мясищевой уже больше девяти лет. Они воспитывают двух красавиц-дочерей. Между тем, пара то сходится, то расходится, а недавно появились слухи о том, что Павел и Дарья все-таки решили оформить официальный брак и отпраздновать данное событие на Бали.

Комментируя эту информацию, Павел отметил, что на Бали он с Дарьей был этой весной и им там не очень понравилось. Так что если торжество когда-нибудь и состоится, то для этого они найдут более подходящее место.

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«Думаю, через некоторое время мы созреем для похода в ЗАГС, но пока нам и так хорошо», — рассказал артист изданию «7 Дней».

Сейчас, по словам звезды «Домашнего ареста», все их мысли и силы сосредоточены на строительстве дома в Алтайском крае. Рабочие, как отмечает актер, работают грамотно, чтобы минимально затрагивать природу. А когда все будет готово, отдыхать семья будет только там, на своей «дальней даче».

Напомним, окончательно Дарья и Павел примирились недавно. Именно гражданской жене, далекой от шоу-бизнеса, удалось надолго удержать возле себя популярного артиста, в отличие от известных актрис.