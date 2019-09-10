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«Актером года GQ — 2019» назвали Павла Деревянко

Звезда «Домашнего ареста» пообещал поставить награду на полочку.

«Актером года GQ — 2019» назвали Павла Деревянко
Павел Деревянко. ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA

В самом разгаре оглашение имен победителей в номинациях престижной премии лучшим из лучших в бизнесе, спорте и кино по версии журнала GQ. Так, «актером года» стал Павел Деревянко, блиставший в популярном сериале «Домашний арест».

После того, как артист поучил награду, комментируя радостное событие порталу Teleprogramma.pro, Павел отметил, что в его многочисленной коллекции эта красивая статуэтка обязательно будет стоять на полке, в отличие от многочисленных «киношных» наград. Они, по словам звезды, сейчас где-то валяются.

Павел Дереянко на премии GQ. Фото
Павел Деревянко. Фото: Лика Брагина.

Напомним, одним из интригующих событий премии GQ этого года стало появление в консерватории имени Чайковского других звезд «Домашнего ареста»: Светланы Ходченковой, сыгравшей в фильме одну из главных ролей, и Семена Слепакова, автора и продюсера сериала. Пикантность же истории заключается в том, что, по слухам, звезд связывают романтические отношения.

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Тэги:

«Человек года»наградаПавел Деревянкопремия журнала GQСветлана ХодченковаСемен Слепаков

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«Актером года GQ — 2019» назвали Павла Деревянко
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