Боня призналась, что сама варит супы для дочери

Светская львица растит 7-летнюю дочь Анджелину от брака с французским миллиардером Алексом Смерфитом.

В тусовщице и светской львице Виктории Бони трудно увидеть домохозяйку. Все-таки большую часть времени Боня проводит на красных дорожках и светских раутах нежели дома…

Однако на днях Вика похвасталась, что сама варит куриные супчики с лапшой для дочери.

«Теперь я официально умею готовить. Как тебе супчик? Покажи еще раз, как понравился», — попросила Вика попозировать дочь для Instagram.

Вероятно, первое блюдо у Бони и правда удалось, раз счастливая девочка не только съела большущую тарелку супа, но и попросила добавку.

больше по теме Боня запечатлела дочку перед походом в лондонскую школу Светская львица также призналась, что ей самой пришлось вырвать у девочки зуб.

«Вкусно», — заметила она. Напомним, ранее Виктория сообщила, что отправила дочь учиться в лондонскую школу, так как считает английское образование одним из лучших в мире.