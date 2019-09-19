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Боня призналась, что сама варит супы для дочери

Светская львица растит 7-летнюю дочь Анджелину от брака с французским миллиардером Алексом Смерфитом.

Боня призналась, что сама варит супы для дочери
https://www.instagram.com/victoriabonya/

В тусовщице и светской львице Виктории Бони трудно увидеть домохозяйку. Все-таки большую часть времени Боня проводит на красных дорожках и светских раутах нежели дома…

Однако на днях Вика похвасталась, что сама варит куриные супчики с лапшой для дочери.

дочь Виктории Бони
https://www.instagram.com/victoriabonya/

«Теперь я официально умею готовить. Как тебе супчик? Покажи еще раз, как понравился», — попросила Вика попозировать дочь для Instagram.

Вероятно, первое блюдо у Бони и правда удалось, раз счастливая девочка не только съела большущую тарелку супа, но и попросила добавку.

«Вкусно», — заметила она. Напомним, ранее Виктория сообщила, что отправила дочь учиться в лондонскую школу, так как считает английское образование одним из лучших в мире.

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Боня призналась, что сама варит супы для дочери
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