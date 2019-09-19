Беременная невеста Тимати показала свой рацион

Как оказалось, Анастасия Решетова даже на последних сроках не отказывает себе в жареной и жирной пище.

В этом году Тимати станет отцом во второй раз. Основателю лейбла Black Star подарит ребенка его невеста — модель Анастасия Решетова.

Девушка прекрасно переносит беременность. Еще недавно на Мальдивах она плавала в море и сама управляла гидроциклом. А теперь же налегает на жареное…

На днях Настя поделилась фотографией собственного обеда. И, надо заметить, что это совсем не то, что обычно предпочитают беременные. На тарелке у невесты рэпера оказалась буженина, жаренная с луком картошечка и соленые огурцы.

Любопытно, что девушка при этом выглядит потрясающе. И кроме округлившего животика осталась такой же стройной, как и до беременности…

Напомним, у артиста уже есть одна дочь. 5-летняя Алиса родилась в отношениях рэпера с моделью Аленой Шишковой.