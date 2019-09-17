Симона Юнусова показала внучку в модном купальнике

Мама Тимати, Симона Юнусова, частенько делится фотографиями любимой внучки. Тем более что в девочке та буквально растворяется и потакает всем ее капризам.

На днях же женщина поделилась очередной летней фотографией Алисы. Подписчики отметили, что малышка растет копией звездной мамы — модели Алены Шишковой.

Более того, на девочке оказался модный черный купальник, почти как у взрослой… Черный топ и шортики Алиса дополнила белой сетчатой юбкой.

Любопытно, что Тимати также обожает наряжать дочь. Рэпер даже как-то подарил четырехлетней дочери брендовую сумку, а также похвастался тем, что они носят одинаковые кроссовки.