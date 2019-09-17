ЗВЕЗДЫ

Симона Юнусова показала внучку в модном купальнике

Четырехлетняя Алиса растет копией красавицы-мамы.

Симона Юнусова показала внучку в модном купальнике
https://www.instagram.com/simona280/

Мама Тимати, Симона Юнусова, частенько делится фотографиями любимой внучки. Тем более что в девочке та буквально растворяется и потакает всем ее капризам.

На днях же женщина поделилась очередной летней фотографией Алисы. Подписчики отметили, что малышка растет копией звездной мамы — модели Алены Шишковой.

Более того, на девочке оказался модный черный купальник, почти как у взрослой… Черный топ и шортики Алиса дополнила белой сетчатой юбкой.

Любопытно, что Тимати также обожает наряжать дочь. Рэпер даже как-то подарил четырехлетней дочери брендовую сумку, а также похвастался тем, что они носят одинаковые кроссовки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена Шишкова и ТиматиСимона Юнусова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Симона Юнусова показала внучку в модном купальнике
Интересно?
Поделись с друзьями: