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Приятельница Серябкиной заявила, что певица уйдет от Фадеева

Олеся Сазыкина считает, что MOLLY вполне может добиться успеха самостоятельно.

Приятельница Серябкиной заявила, что певица уйдет от Фадеева
Певица Ольга Серябкина (MOLLY). Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Продюсер Олеся Сазыкина прокомментировала скандалы, связанные с Ольгой Серябкиной и ее ролью в бизнесе Максима Фадеева. Сазыкина утверждает, что давно знает певицу. Она рассказала, что когда-то Серябкина выступала вместе с ней в одной школе танцев. Благодаря расположению директора она познакомилась со многими звездами шоу-бизнеса и постепенно сблизилась и с самим Фадеевым. 

Сазыкина напомнила, что когда создавалась группа SEREBRO, ее лидером была Лена Темникова, однако Серябкина якобы «подвинула» ее. Продюсер поделилась своим прошлогодним воспоминанием: тогда она встретилась с самой MOLLY и поинтересовалась у нее о том, что именно произошло между ней и Темниковой. По словам Сазыкиной, та ответила, что причина была в постоянных срывах концертов по вине коллеги по группе. 

Максим Фадеев и Ольга Серябкина
Максим Фадеев и Ольга Серябкина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Сазыкина подтверждает информацию о том, что Серябкина имеет большой вес в продюсерском центре Максима Фадеева. Однако она убеждена, что в какой-то момент певица сама покинет компанию. По словам Олеси, MOLLY может развиваться и самостоятельно. 

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Максим ФадеевмузыкаОлеся СазыкинаОльга Серябкинафадее

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Приятельница Серябкиной заявила, что певица уйдет от Фадеева
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