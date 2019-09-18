Приятельница Серябкиной заявила, что певица уйдет от Фадеева

Продюсер Олеся Сазыкина прокомментировала скандалы, связанные с Ольгой Серябкиной и ее ролью в бизнесе Максима Фадеева. Сазыкина утверждает, что давно знает певицу. Она рассказала, что когда-то Серябкина выступала вместе с ней в одной школе танцев. Благодаря расположению директора она познакомилась со многими звездами шоу-бизнеса и постепенно сблизилась и с самим Фадеевым.

Сазыкина напомнила, что когда создавалась группа SEREBRO, ее лидером была Лена Темникова, однако Серябкина якобы «подвинула» ее. Продюсер поделилась своим прошлогодним воспоминанием: тогда она встретилась с самой MOLLY и поинтересовалась у нее о том, что именно произошло между ней и Темниковой. По словам Сазыкиной, та ответила, что причина была в постоянных срывах концертов по вине коллеги по группе.

Сазыкина подтверждает информацию о том, что Серябкина имеет большой вес в продюсерском центре Максима Фадеева. Однако она убеждена, что в какой-то момент певица сама покинет компанию. По словам Олеси, MOLLY может развиваться и самостоятельно.