Звездный стиль

Ольга Серябкина призналась, что предпочитает кроссовки каблукам

В последние годы ей больше импонирует спортивная обувь.

Ольга Серябкина призналась, что предпочитает кроссовки каблукам
Ольга Серябкина призналась в предпочтении к кроссовкам. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Певица Molly, она же бывшая участница женской поп-группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о своей любимой обуви. 34-летняя артистка призналась, что никак не может определиться между туфлями и кроссовками.

«Раньше, наверное, была больше по каблукам. А последние пару лет почти всегда кроссовки, — написала певица в Instagram. — Их форма создает образ в целом. Они — кайф и воплощение 90-ых».

Ранее Ольга рассказала, что не гонится за брендами и большую часть одежды покупает в обычных магазинах. Она призналась, что не видит смысла переплачивать за вещи из-за модной марки, главное, что они были качественными.

Напомним, сейчас Серябкина свободна и не имеет детей. В одном из интервью она рассказала, что ждет «того самого» мужчину для создания семьи. Ранее ходили слухи о ее романе с продюсером Максимом Фадеевым, под крылом которого она сейчас ведет свою творческую деятельность.

А вам больше нравятся туфли или кроссовки?

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MollyЗвездный стилькроссовкиобувьОльга Серябкина

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Ольга Серябкина призналась, что предпочитает кроссовки каблукам
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