Праздничный день: Симона Юнусова призналась сыну в любви

Женщина трогательно поздравила Тимати с 36-летием и устроила для него сюрприз.

О теплых отношениях татуированного рэпера с мамой знают все его друзья и поклонники творчества. Симона частенько присматривает за внучкой Алисой и делится забавными роликами из жизни крошки на своей странице в Instagram. Более того, она даже дружит с бывшей сына — моделью Аленой Шишковой и приятельствует с нынешней подругой Анастасией Решетовой.

Остается только позавидовать совладельцу лейбла «Black Star», что у него такая современная и модная мама. А тут Симона устроила еще и сюрприз сыну в честь его 36-летия.

Звездное семейство собралось на Мальдивах. Близкие поджидали утром Тима у дверей виллы. Как только артист проснулся, запели «Happy Birthday»…

Видно, что рэпер не ожидал такого сюрприза и смущенно перебирал руки и довольно улыбался.

«Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда то из глубины коляски, моё сердце тает и я снова готова разорвать всех недоброжелателей», — дополнила поздравление Симона.

больше по теме Дочь Тимати спокойно восприняла известие о беременности Решетовой Звездное семейство рэпера перед пополнением решило отдохнуть на Мальдивах.

Напомним, вместе с Тимати на Мальдивах отдыхает и модель Анастасия Решетова, которая вот-вот подарит певцу ребенка. Беременность протекает спокойно. Более того, Настя чувствует себя настолько хорошо, что рассекает волны за рулем гидроцикла.