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Криштиану Роналду заплакал в эфире телепрограммы

Футболиста растрогало видео умершего отца.

Криштиану Роналду заплакал в эфире телепрограммы
Криштиану Роналду. Фото: Anatoliy Medved/Icon Sportswire

34-летний Криштиану Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Футболист рассказал о своем детстве и отношениях с отцом. По его словам, он никогда не мог поговорить с ним по душам, потому что тот был алкоголиком. Жозе Авейру умер в 2005 году, не успев увидеть всех успехов сына. 

Когда же ведущий включил Роналду видеозапись отца, где тот говорит, что гордится им, спортсмен не смог сдержать эмоций и расплакался. Он признался, что никогда не видел записи и попросил передать ему, чтобы он смог поделиться ею со своей семьей. 

Роналду также поговорил о скандалах, связанных с обвинением в изнасиловании. Он рассказал, что смотрел новостной сюжет об этом вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и переключил канал, когда услышал, что в комнату спускаются его дети. 

Что касается Родригес, Криштиану заявил, что очень ей гордится. Он добавил, что мечтает жениться на своей давней подруге и матери его дочери. 

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Тэги:

Джорджина РодригесКриштиану Роналдуфутбол

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Криштиану Роналду заплакал в эфире телепрограммы
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