Криштиану Роналду заплакал в эфире телепрограммы

34-летний Криштиану Роналду дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Футболист рассказал о своем детстве и отношениях с отцом. По его словам, он никогда не мог поговорить с ним по душам, потому что тот был алкоголиком. Жозе Авейру умер в 2005 году, не успев увидеть всех успехов сына.

Когда же ведущий включил Роналду видеозапись отца, где тот говорит, что гордится им, спортсмен не смог сдержать эмоций и расплакался. Он признался, что никогда не видел записи и попросил передать ему, чтобы он смог поделиться ею со своей семьей.

Роналду также поговорил о скандалах, связанных с обвинением в изнасиловании. Он рассказал, что смотрел новостной сюжет об этом вместе со своей девушкой Джорджиной Родригес и переключил канал, когда услышал, что в комнату спускаются его дети.

Что касается Родригес, Криштиану заявил, что очень ей гордится. Он добавил, что мечтает жениться на своей давней подруге и матери его дочери.