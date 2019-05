Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове

Нападающей туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил кубком по голове своего сына Криштиану Роналду-младшего во время церемонии награждения чемпиона серии А. Это произошло после матча, в котором команда португальца сыграла вничью с «Аталантой» и в восьмой раз подряд стала чемпионом Италии. Видео курьезного инцидента появилась в Твиттере.

Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5

— ESPN FC (@ESPNFC) 20 мая 2019 г.