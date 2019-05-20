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Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове

Инцидент произошел во время церемонии награждения игроков туринского «Ювентуса» с победой в чемпионате Италии.

Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
Криштиану Роналду/globallookpress.com

Нападающей туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил кубком по голове своего сына Криштиану Роналду-младшего во время церемонии награждения чемпиона серии А. Это произошло после матча, в котором команда португальца сыграла вничью с «Аталантой» и в восьмой раз подряд стала чемпионом Италии. Видео курьезного инцидента появилась в Твиттере.

Отметим, что игра завершилась со счетом 1:1. При этом Роналду-младший стерпел боль и не подал вида, что ему неприятно. Туринцы, за которых выступает с этого сезона Роналду, набрали 90 очков в 37 турах.

Кстати, в этом сезоне португальцу не покорилась Лига чемпионов, которую он мечтал выиграть с новой командой. В решающем матче за главный трофей Старого Света, как известно, сразятся два английских клуба – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Также потерпел неудачу в этом розыгрыше и предыдущий клуб Роналду – испанский «Реал», который до этого трижды подряд выигрывал престижный трофей.

Что касается Роналду, то в новом сезоне он продолжит защищать цвета «Ювентуса». В минувшем чемпионате португальский форвард стал лучшим бомбардиром своей команды.

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Криштиану Роналду ударил своего сына кубком по голове
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