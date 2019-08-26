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Криштиану Роналду показал своих подросших за лето детей

Футболист приехал со всем семейством отдохнуть в гольф-клуб.

Криштиану Роналду показал своих подросших за лето детей
Криштиану Роналду/instagram.com/cristiano/

Один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду известен своей фанатичной преданностью любимой игре. По рассказам его партнеров, они не очень любят приходить к нему в гости, потому что почти все разговоры за столом связаны с футболом, а после ужина он всегда предлагает еще и поиграть с мячом. Но все коллеги Криштиану отмечают и его огромную любовь к наследникам — Криштиану-младшему, Еве, Мэтью и Алане Мартине.

Звезда футбола опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своих подросших за лето детей. Судя по антуражу на снимке, Роналду со всем семейством приехал отдохнуть в гольф-клуб (в руках у него клюшка для гольфа). Джорджина, Криштиану и его сыновья улыбаются, а дочери с любопытством смотрят на происходящее вокруг.

Криштиану-младшего девять лет назад футболисту родила суррогатная мать, таким же образом были произведены на свет близнецы Ева и Мэтью — им по два года и пять месяцев. А вот Алану Мартину Роналду подарила его нынешняя девушка Джорджина Родригес, малышке сейчас один год и девять месяцев.

В одном из своих интервью Криштиану признался, что с появлением такого количества детей в его доме стало много шума, суеты и беспорядка, но ему это очень нравится. Он безумно счастлив и теперь просто не представляет своей жизни без детей. А всего он хотел бы иметь семерых наследников, это его счастливое число. Кстати, и на его футболке стоит эта же цифра — «7».

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дети звездДжорджина РодригесЗвездные детиКриштиану Роналдуфутбол

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Криштиану Роналду показал своих подросших за лето детей
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