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Костенко объяснила специфику своих «беременных» фото

Супруга Дмитрия Тарасова поведала, что умело использует возможности одежды.

Костенко объяснила специфику своих «беременных» фото
https://www.instagram.com/kostenko.94/

О том, что «вице-мисс Россия» снова станет мамой, стало известно в конце лета. Тогда Настя впервые поделилась фотографией, на которой виден округлившийся животик.

Правда, потом ее животик то появлялся, то исчезал, а потому поклонники заподозрили девушку в обмане. На днях же жена Дмитрия Тарасова ответила на комментарии шуткой.

Анастасия Костенко
https://www.instagram.com/kostenko.94/

«А где живот? На месте живот! У нас, оказывается, небольшое количество людей не знает о безграничных возможностях одежды: скрыть, добавить, удлинить», — заметила девушка, а в дополнение к комментарию выложила фото в обтягивающем платье в бельевом стиле.

Напомним, ранее в интервью Teleprogramma.pro девушка признавалась, что вторая беременность отличается от первой. А также заметила, что ее мучает страшный токсикоз.

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Анастасия КостенкоДмитрий Тарасов

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Костенко объяснила специфику своих «беременных» фото
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