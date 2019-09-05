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Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй беременности

По словам модели, в этот непростой период ей очень помог любимый супруг.

Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй беременности
Костенко рассказала, как протекает вторая беременность/https://www.instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко, которая беременна от футболиста Дмитрия Тарасова, заявила в Instagram, что ее очень сильно беспокоил токсикоз на раннем сроке. Как она выразилась, в этот раз ей «повезло конкретно». К счастью, сейчас все позади, и она уже наслаждается моментом своей беременности.

По словам Анастасии Костенко, все в их семье идет по плану. Она несказанно этому рада. Многие спрашивают, какие она испытывает ощущения. Сама модель призналась, что пока не может этого понять. Дочь Милана, которой всего годик, занимает все ее внимание. Как заметила Костенко, шевеления ребеночка она заметила очень рано.

«Очень хочу поблагодарить от всего сердца своего любимого. Он действительно это заслужил, поверьте. Я не знаю, что со мной было в первом триместре, но оно закончилось. Спасибо, любимый, за все, что вытерпел и делаешь для меня, нас и нашей растущей семьи. Обожаю тебя. Лучший муж и отец», — заявила модель.

Напомним, что на днях стало известно, что Костенко ждет второго ребенка от Тарасова. Кроме того, выяснилось, что футболист выставил на продажу особняк, который строил много лет назад вместе со второй супругой Ольгой Бузовой, известной певицей и телеведущей. Стоимость трехэтажного коттеджа оценивается в 78 миллионов рублей.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовДмитрий Тарасов и Анастасия КостенкоОльга Бузова

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Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй беременности
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