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«Спасибо за крылья»: беременная Костенко призналась в любви мужу

25-летняя модель отметила, что чувствует себя абсолютно защищенной рядом с футболистом.

«Спасибо за крылья»: беременная Костенко призналась в любви мужу
https://www.instagram.com/kostenko.94/

О беременности спутницы футболиста заговорили еще в средине лета. Тогда подписчики заметили, что Настя предпочитает свободные сарафаны и футболки свободного кроя во время поездки в Рим.

Однако сама девушка подтвердила интересное положение лишь на прошлой неделе, заметив, что «любовь творит чудеса».

На днях же Настя публично призналась мужу в любви, поблагодарив его за «крылья за ее спиной».

«Спасибо, любимый, за то, что ты у нас солнышко. Спасибо за все, что ты делаешь и всегда даришь чувство любви и крылья за моей спиной!», — заметила модель.

Кроме того, девушка призвала всех поклонников не стесняться благодарить любимых.

«Благо Дарить», — добавила она.

Напомним, ранее в интервью Teleprogramma.pro Костенко рассказала, что вторая беременность отличается от первой сильным токсикозом. Однако психологически девушке, при этом, куда спокойнее. Ведь она уже все знает и не дергается по пустякам.

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«Спасибо за крылья»: беременная Костенко призналась в любви мужу
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