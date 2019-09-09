«Спасибо за крылья»: беременная Костенко призналась в любви мужу

О беременности спутницы футболиста заговорили еще в средине лета. Тогда подписчики заметили, что Настя предпочитает свободные сарафаны и футболки свободного кроя во время поездки в Рим.
Однако сама девушка подтвердила интересное положение лишь на прошлой неделе, заметив, что «любовь творит чудеса».
На днях же Настя публично призналась мужу в любви, поблагодарив его за «крылья за ее спиной».
«Спасибо, любимый, за то, что ты у нас солнышко. Спасибо за все, что ты делаешь и всегда даришь чувство любви и крылья за моей спиной!», — заметила модель.
Кроме того, девушка призвала всех поклонников не стесняться благодарить любимых.
«Благо Дарить», — добавила она.
Напомним, ранее в интервью Teleprogramma.pro Костенко рассказала, что вторая беременность отличается от первой сильным токсикозом. Однако психологически девушке, при этом, куда спокойнее. Ведь она уже все знает и не дергается по пустякам.