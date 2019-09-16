Барановскую заподозрили в романтических отношениях с молодым циркачом

После расставания с Андреем Аршавиным Юлии Барановской приписывали романы не с одним мужчиной. Но телеведущая продолжает самостоятельно растить троих детей и подчеркивает, что всего добивается собственным трудом.
Недавно у поклонников появились новые подозрения. Накануне Юлия побывала на большом цирковом шоу «Идол 2019», которое прошло в Большом Московском государственном цирке.
А после представления состоялась вечеринка, кадры с которой опубликовали в Instagram многие ее участники, в том числе молодой дрессировщик экзотических попугаев Олег Хотим.
На снимках в соцсети артист цирка позирует вместе с Барановской, нежно обнимая красавицу-ведущую. Точно такие же кадры появились в блоге самой артистки.
Судя по постам на странице Олега, его сердце сейчас тоже свободно. Последние совместные фото с девушкой он публиковал еще в 2018 году.
К слову, на днях Барановская примерила платья невесты. На ее страничке в соцсети она предстала перед подписчиками в наряде из белых цветов на фестивале «Цветочный джем», а также попозировала фотографу в более классическом свадебном платье.
«Coming soon…» – интригующе подписала фотографию ведущая, что переводится как «скоро».
Как вы думаете, что связывает Барановскую с артистом цирка?