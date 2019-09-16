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Барановскую заподозрили в романтических отношениях с молодым циркачом

Телеведущая побывала на грандиозном шоу в Большом Московском государственном цирке.

Барановскую заподозрили в романтических отношениях с молодым циркачом
Юлия Барановская. Фото: globallookpress

После расставания с Андреем Аршавиным Юлии Барановской приписывали романы не с одним мужчиной. Но телеведущая продолжает самостоятельно растить троих детей и подчеркивает, что всего добивается собственным трудом.

Недавно у поклонников появились новые подозрения. Накануне Юлия побывала на большом цирковом шоу «Идол 2019», которое прошло в Большом Московском государственном цирке.

А после представления состоялась вечеринка, кадры с которой опубликовали в Instagram многие ее участники, в том числе молодой дрессировщик экзотических попугаев Олег Хотим.

На снимках в соцсети артист цирка позирует вместе с Барановской, нежно обнимая красавицу-ведущую. Точно такие же кадры появились в блоге самой артистки.

Фото: Instagram@oleghotim
Фото: Instagram@oleghotim
Фото: Instagram@oleghotim

Судя по постам на странице Олега, его сердце сейчас тоже свободно. Последние совместные фото с девушкой он публиковал еще в 2018 году.

К слову, на днях Барановская примерила платья невесты. На ее страничке в соцсети она предстала перед подписчиками в наряде из белых цветов на фестивале «Цветочный джем», а также попозировала фотографу в более классическом свадебном платье.

«Coming soon…» – интригующе подписала фотографию ведущая, что переводится как «скоро».

Как вы думаете, что связывает Барановскую с артистом цирка?

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InstagramтелеведущаяциркЮлия Барановская

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Барановскую заподозрили в романтических отношениях с молодым циркачом
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