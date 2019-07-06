Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

Телеведущий Валдис Пельш стал гостем шоу «Все к лучшему», которое ведет на «Русском радио» Юлия Барановская. Основной темой беседы стал раздельный отдых супругов. Хорошо это или плохо. Сам Пельш не видит в этом ничего негативного. Хотя бы потому что у каждого человека есть свои интересы. Между тем ведущая настаивала, что если отпуск, к примеру, всего один в году, то муж и жена должны проводить его вместе. Иначе их отношения зайдут в тупик.

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина. «Вот Андрей ненавидел экскурсии в отпуске, а Юля их обожала. Теперь мы всем знаем, чем закончился такой их совместный отдых. Они отдыхают раздельно друг от друга», — подшутил над Барановской Пельш. Напомним, что несколько лет назад телеведущая и Аршавин расстались. У них трое совместных детей.

Сам он уверен, что не стоит мешать друг другу отдыхать. «У женщины какой последний аргумент, когда муж хочет куда-то уехать? Она начинает цепляться за ногу. Но так делать не стоит», — сказал он.

Отметим, что Валдис Пельш уже много лет без ума от парашютного спорта. Причем даже его супруга Светлана совершила несколько прыжков. Как отметил ведущий, от этого увлечения он получает огромное удовольствие.