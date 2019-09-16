ЗВЕЗДЫ

Собчак прокомментировала слова священника о ее свадьбе

Звезда ответила Андрею Кураеву на его слова о сносе храма, где их обвенчали с Константином Богомоловым.

Собчак прокомментировала слова священника о ее свадьбе
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Дмитрий Сергеев/КП

Ксения Собчак и Константин Богомолов не ограничились светским бракосочетанием в Грибоедовском ЗАГСе с поездкой на катафалке. Сразу после подписей пара поехала в храм Вознесения Господня, чтобы совершить таинство венчания. 

Этот факт заставил высказаться блогера и священника Андрея Кураева, который напомнил, что именно в этой церкви венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. «Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?» — задался вопросом священник. 

Спустя несколько часов эта новость дошла и до самой Ксении, которая отреагировала на нее на своей странице в Instagram. Она выложила в «сторис» обложку новостного сайта с заголовком о словах Кураева. Правда ограничилась она всего одним словом: «Ой».

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak
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Звездная свадьбаКсения СобчакКсения Собчак и Константин БогомоловРПЦСвадьба Собчак и Богомолова

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Собчак прокомментировала слова священника о ее свадьбе
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