Ксения Собчак показала, как выглядит после брачной ночи

Пятница, 13 сентября 2019 года теперь навсегда станет особенной датой из-за свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова. С самого начала влюбленные начали удивлять поклонников — сначала катафалк в качестве свадебной машины, затем откровенный танец невесты и много других сюрпризов.

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Многие фанаты хотели бы знать, как же выглядит Ксения на следующее утро после брачной ночи. И знаменитость не стала этого скрывать. В своем Instagram она опубликовала видео из номера отеля, где сняла большую кровать, всю заваленную подарками. Кроме того, в кадр попало отражение новобрачной в большом зеркале.

Как можно увидеть, после торжества Собчак сменила гламурные наряды на удобную свободную толстовку серого цвета и джинсы. Волосы она убрала в высокий пучок.

«Немножечко такая вакханалия подарков и немножечко похмельный вид. Хочется все-все-все скорее посмотреть, огромное спасибо всем», — прокомментировала она.